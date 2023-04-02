У неділю, 2 квітня, мережу сколихнула новина про хмельницького ченця, який побив воїна Артура Ананьєва. Згодом зі заявою виступив глава ОВА Сергій Тюрін, який закликав дочекатися правової оцінки цієї ситуації від правоохоронних органів.

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"Ми не росіяни"

За словами посадовця, Україна є правовою, демократичною державою. Себто будь-які конфлікти можна вирішувати без кулаків. Як зазначив Тюрін, вдаючись до таких "методів" розв'язання проблем, ми уподібнюємось до наших ворогів.

Мережу сколихнула новина про сутичку, яка сталася в одній з церков Хмельницького. Правоохоронці розслідують цей інцидент і вже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін. Зі свого боку хочу нагадати, що ми живемо в європейській країні, де панує верховенство права. Ми не росіяни та не будемо уподібнюватись до їхніх шляхів вирішення конфліктних ситуацій,

– сказав чиновник.

Разом з тим він констатував, що війна похитнула нервову систему великої кількості українців. Попри це, все ж потрібно знизити градус напруги для того, аби силові органи могли дати об'єктивну оцінку цьому інциденту.

Своєю чергою ОВА продовжуватиме тривати контроль над цією ситуацією.

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Інші деталі цього інциденту

Сутичка сталася у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького. Заяву в поліцію написав першим сам "священнослужитель" УПЦ Московського патріархату, адже воїн Збройних Сил нібито напав першим.

Однак на деяких кадрах з храму видно, як один з ченців кидається на військового з кулаками. Водночас боєць в один момент каже, що не може дихати, на що представник УПЦ МП вирішує не реагувати.

Закінчилось усе тим, що представники поліції затримали військового за статтею 173, у якій йдеться про дрібне хуліганство.

Сутичка між священнослужителями УПЦ МП та воїном ЗСУ у Хмельницькому: дивіться відео