Об этом 8 апреля в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Житомира. Он отметил, что сейчас в городе дистанционное обучение.
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"В управлении образования уверяют, что до мая успеют догнать учебную программу. Школьники получат аттестаты и смогут поступать в университеты", – сказал журналист.
Что с детскими садами
По словам корреспондента, уже несколько дней в Житомире работает один детский сад. Он дежурный. То есть для людей, которые не могут оставлять детей дома (это работники важных инфраструктур, медики, военные).
Сейчас решают вопрос о возобновлении работы еще нескольких таких детских садов, поскольку люди возвращаются к работе, а город к нормальной жизни.
– рассказал журналист.
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