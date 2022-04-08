Об этом 8 апреля в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Житомира. Он отметил, что сейчас в городе дистанционное обучение.

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"В управлении образования уверяют, что до мая успеют догнать учебную программу. Школьники получат аттестаты и смогут поступать в университеты", – сказал журналист.

Что с детскими садами

По словам корреспондента, уже несколько дней в Житомире работает один детский сад. Он дежурный. То есть для людей, которые не могут оставлять детей дома (это работники важных инфраструктур, медики, военные).

Сейчас решают вопрос о возобновлении работы еще нескольких таких детских садов, поскольку люди возвращаются к работе, а город к нормальной жизни.

– рассказал журналист.

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