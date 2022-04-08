Злоумышленник действовал в соцсетях. В частности, он поддерживал "денацификацию" и "денационализацию".

По теме В Буче поймали двух мародеров, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации

Россиянин призвал захватить власть в Украине

Представитель СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк рассказала, что в Житомире задержали местного жителя, который распространял в соцсетях пророссийский контент. Мужчина является этническим русским, однако всю жизнь прожил в Украине. С начала полномасштабного вторжения оккупантов он призвал к насильственному изменению и захвату государственной власти.

Этот человек распространял пророссийский контент с призывом к силовой "денацификации" и "денационализации" Украины, в том числе репостил видеоматериалы с обращениями к президенту страны-агрессора с просьбой "освободить" первую столицу Украины "миротворческими войсками РФ",

– добавила Мартынюк.

Во время обысков в помещении задержанного правоохранители обнаружили мобильные терминалы и компьютеры с доказательствами его работы в пользу врага. Следователи открыли уголовное производство за "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". В настоящее время идет досудебное расследование.

Стоит посмотреть – оккупанты воровали даже подержанное женское белье у бедных