Мародеры воровали все, что находили, и давали врагам "наводку" на зажиточные жилища

Мародерами оказались двое местных жителей, которые грабили дома после того, как российские оккупанты покинули Киевскую область.

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Правоохранителям удалось определить место, где злоумышленники прятали похищенные вещи и задержать их.

Двое мужчин воровали вещи из оставленных или поврежденных квартир и домов или домовладений жителей Бучи. Мародеры воровали все, что находили – от ценностей до средств гигиены.

Вещи, которые украли мародеры / Фото Нацполиции

Оказалось, что двое мародеров активно сотрудничали с вражескими войсками. Они предоставляли оккупантам различную информацию.

В частности, злоумышленники рассказывали российским военным о расположении зажиточных квартир и домов. Также они лично участвовали в хищении этих жилищ.

Вещи, которые украли мародеры / Фото Нацполиции

Мародеров из Бучи ждет уголовная ответственность.

Вещи, которые украли мародеры / Фото Нацполиции

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