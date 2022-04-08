Зловмисник діяв у соцмережах. Зокрема, він підтримував "денацифікацію" та "денаціоналізацію".

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Росіянин закликав захопити владу в Україні

Речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк розповіла, що у Житомирі затримали місцевого жителя, який поширював у соцмережах проросійський контент. Чоловік є етнічним росіянином, однак все життя прожив в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення окупантів він закликав до насильної зміни та захоплення державної влади.

Цей чоловік поширював проросійський контент із закликом до силової "денацифікації" та "денаціоналізації" України, в тому числі репостив відеоматеріали зі зверненнями до президента країни-агресора із проханням "звільнити" першу столицю України "миротворчими військами РФ",

– додала Мартинюк.

Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці знайшли мобільні термінали та комп'ютери з доказами його роботи на користь ворога. Слідчі відкрили кримінальне провадження за Наразі триває досудове розслідування.

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