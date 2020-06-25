В Житомире ослабили карантин: что нового в работе кафе и ресторанов
В Житомире кафе и ресторанам разрешили пускать посетителей внутрь – при условии соблюдения противоэпидемиологических требований. На такой шаг в городе пошли из-за улучшения ситуации с коронавирусом.
Кафе и рестораны будут работать только до 22:00
Соответствующее решение приняла городская комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.
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Решение вступит в силу с 26 июня.
При каких условиях будут работать кафе и рестораны:
- Посетителей смогут принимать внутри помещения, но только до 22:00.
- Расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метра.
- Количество людей за одним столиком – не более 4, не считая детей до 14 лет.
- Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
- Посетители должны быть в средствах защиты – кроме времени приема пищи.
Рестораторы просили ослабить карантин
Как сообщила заместитель городского головы Житомира Светлана Ольшанская, в горсовет поступило обращение от более 100 владельцев заведений питания, которые просили разрешить принимать посетителей внутри. Рестораторы обязались придерживаться противоэпидемических требований.
Какова ситуация с коронавирусом в Житомирской области?
По состоянию на 25 июня в Житомирской области зафиксировали 1337 случаев коронавируса, 26 человек умерли, 688 – выздоровели. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 33 человек, 2 случая – летальные.
Всего в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 40 008 человек, 1067 случаев – летальные. От недуга выздоровели 17 758 человек. За последние сутки показатель новых случаев стал рекордным – 994.