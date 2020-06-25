В Житомире кафе и ресторанам разрешили пускать посетителей внутрь – при условии соблюдения противоэпидемиологических требований. На такой шаг в городе пошли из-за улучшения ситуации с коронавирусом.

Кафе и рестораны будут работать только до 22:00

Соответствующее решение приняла городская комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

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Решение вступит в силу с 26 июня.

При каких условиях будут работать кафе и рестораны:

Посетителей смогут принимать внутри помещения, но только до 22:00.

Расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метра.

Количество людей за одним столиком – не более 4, не считая детей до 14 лет.

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Посетители должны быть в средствах защиты – кроме времени приема пищи.

Рестораторы просили ослабить карантин

Как сообщила заместитель городского головы Житомира Светлана Ольшанская, в горсовет поступило обращение от более 100 владельцев заведений питания, которые просили разрешить принимать посетителей внутри. Рестораторы обязались придерживаться противоэпидемических требований.

Обратите внимание! Сейчас Житомирская область соответствует критериям Минздрава для ослабления карантина.