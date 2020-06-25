У Житомирі кафе та ресторанам дозволили впускати відвідувачів всередину – за умов дотримання протиепідеміологічних вимог. На такий крок у місті пішли через покращення ситуації з коронавірусом.

Кафе та ресторани працюватимуть лише до 22:00

Відповідне рішення ухвалила міська комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує пресслужба Житомирської міськради.

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Рішення набуде чинності з 26 червня.

За яких умов працюватимуть кафе та ресторани:

Відвідувачів зможуть приймати всередині приміщення, проте лише до 22:00.

Відстань між столиками має складати не менше, ніж 1,5 метра.

Кількість людей за одним столиком – не більше 4, не враховуючи дітей до 14 років.

Персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту.

Відвідувачі мають бути у засобах захисту – крім часу приймання їжі.

Ресторатори просили послабити карантин

Як повідомила заступниця міського голови Житомира Світлана Ольшанська, до міськради надійшло звернення від більше ніж 100 власників закладів харчування, які просили дозволити приймати відвідувачів всередині. Ресторатори зобов'язались дотримуватись протиепідеміологічних вимог.

Зверніть увагу! Наразі Житомирська область відповідає критеріям МО З для послаблення карантинних обмежень.