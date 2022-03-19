Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

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Он пояснил, что наборы получат только жители Житомирской общины, которые принадлежат к отдельным социальным категориям. Речь идет о людях с инвалидностью первой и второй группы, стариках, старше 80-ти лет, детях с инвалидностью, а также тех, кто уже регистрировались ранее, но еще не получили гуманитарных наборов.

Для получения помощи при себе нужно обязательно иметь документ, подтверждающий принадлежность к указанным категориям – говорится в сообщении городского головы.

Сухомлин также добавил, что при выдаче гуманитарной помощи теперь будет присутствовать работник военкомата.

Напомним, по состоянию на 16 марта в результате циничных обстрелов российских оккупантов погибли уже 43 жителя Житомирщины. По словам Виталия Бунечко, 20 из них – гражданские люди, которые не имели никакого отношения к военным объектам. В частности – 3 ребенка.

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