Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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Він пояснив, що набори отримають лише ті мешканці Житомирської громади, які належать до окремих соціальних категорій. Йдеться про людей з інвалідністю першої та другої групи, людей похилого віку, старші 80-ти років, діти з інвалідністю, а також ті, хто вже реєструвались раніше, але ще не отримали гуманітарних наборів.

Для отримання допомоги при собі потрібно обов’язково мати документ, що підтверджує належність до вказаних категорій, – йдеться у дописі міського голови.

Сухомлин також додав, що при видачі гуманітарної допомоги відтепер буде присутній працівник воєнкомату.

Нагадаємо, станом на 16 березня внаслідок цинічних обстрілів російських окупантів загинули вже 43 мешканці Житомирщини. За словами Віталія Бунечка, 20 із них – цивільні люди, які не мали жодного стосунку до військових об'єктів. Зокрема – 3 дитини.

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