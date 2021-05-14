В Житомире решили превратить обычные "зебры" на дорогах во что-то необычное. Автодорожники украсили переходы орнаментом из традиционных украинских вышиванок.

О таком творческом подходе сообщили в местных телеграмм каналах. В сеть выложили фото, на которых – выполнение работ.

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"Вышитая зебра" привлекает внимание участников движения

В Управлении автомобильных дорог говорят, что такой переход – не просто будет украшать город. Необычная "зебра" должна привлечь и внимание участников дорожного движения.

Обратите внимание! Правоохранительные органы считают, что такие улучшенные переходы не нарушают нормы закона.

Первые "зебры" с орнаментами появились в июле 2020 года

Отметим, что эта инициатива в Житомире – не нова. Первые "вышитые переходы" появились еще в июле 2020 года. Об этом рассказал Первый Житомирский. СМИ сообщили, что еще тогда идея понравилась жителям района и сотрудником бизнес-центра, который расположен рядом. Местные жители говорили – это своеобразный стимул перейти дорогу согласно правилам.

"Вышитые зебры" появились еще в 2020 / Фото Первого Житомирского