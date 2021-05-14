У Житомирі вирішили перетворити звичайні "зебри" на дорогах у щось незвичне. Автодорожники прикрасили переходи орнаментом з традиційних українських вишиванок.

Про такий творчий підхід повідомили у місцевих телеграм-каналах. У мережу виклали фото, на яких – виконання робіт.

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"Вишивана зебра" привертає увагу учасників руху

В Управлінні автомобільних доріг кажуть, що такий перехід – не просто прикрашатиме місто. Незвична "зебра" має привернути і увагу учасників дорожнього руху.

Зверніть увагу! Правоохоронні органи вважають, що такі покращені переходи не порушують норми закону.

Перші "зебри" з орнаментами з'явились у липні 2020

Зазначимо, що ця ініціатива у Житомирі – не нова. Перші "вишивані переходи" з'явились ще у липні 2020 року. Про це розповів Перший Житомирський. ЗМІ повідомили, що ще тоді ідея сподобалась жителям району та й співробітником бізнес-центру, який розташований поруч. Місцеві мешканці казали – це своєрідний стимул перейти дорогу згідно з правилами.

"Вишивані зебри" з'явились ще у 2020 / Фото Першого Житомирського