По данным полицейских, мужчина заснул навеселе в мусорном баке. Смерть наступила во время погрузки мусора из контейнера.

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Полиция установила причину смерти 46-летнего житомирянина

В полиции Житомирской области отметили, что сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни поступило 12 апреля около 18:20. Предварительно, гибель произошло после погрузки мусора из контейнера в спецавтомобиль.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления. Медики, которые также прибыли по вызову, констатировали смерть мужчины. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 46-летний горожанин,

– отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что согласно показаниям свидетелей, человек при жизни злоупотреблял алкогольными напитками и незадолго до происшествия его видели в состоянии сна в контейнере, прикиданного мусором.

Причиной смерти 46-летнего жителя Житомира стала погрузка мусора из контейнера / Фото полиции Житомирщины

"Предварительно, во время выгрузки отходов в кузов мусороуборочного автомобиля мужчина попал под специальный пресс. Согласно выводам экспертов, причиной его смерти стали тупые травмы тела со сдавливанием внутренних органов", – рассказали полицейские.

Сейчас следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства. Предварительная квалификация деяния – убийство по неосторожности.

В полиции напомнили, что согласно действующему законодательству такое деяние, в случае доказательства его в судебном порядке, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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