За даними поліцейських, чоловік заснув напідпитку у сміттєвому баку. Смерть настала під час навантаження сміття з контейнера.

До теми У Житомирі мертвого чоловіка виявили у сміттєвому баці: поліція вивчає обставини інциденту

Поліція встановила причину смерті 46-річного житомирянина

У поліції Житомирщини зазначили, що повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя надійшло 12 квітня близько 18:20. Попередньо, загибель сталося після навантаження сміття з контейнера в спецавтомобіль.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління. Медики, які також прибули за викликом, констатували смерть чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 46-річний містянин,

– зауважили у поліції.

Правоохоронці наголосили, що згідно з показаннями свідків, чоловік за життя зловживав алкогольними напоями та незадовго до події його бачили у стані сну у контейнері, прикиданого сміттям.

Причиною смерті 46-річного житомирянина стало навантаження сміття з контейнера / Фото поліції Житомирщини

"Попередньо, під час вивантаження відходів у кузов сміттєзбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес. Відповідно до висновків експертів, причиною його смерті стали тупі травми тіла зі здавленням внутрішніх органів", – розповіли поліцейські.

Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння – вбивство через необережність.

У поліції нагадали, що згідно з чинним законодавством таке діяння, у разі доведення його у судовому порядку, карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

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