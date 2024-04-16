За даними поліцейських, чоловік заснув напідпитку у сміттєвому баку. Смерть настала під час навантаження сміття з контейнера.
До теми У Житомирі мертвого чоловіка виявили у сміттєвому баці: поліція вивчає обставини інциденту
Поліція встановила причину смерті 46-річного житомирянина
У поліції Житомирщини зазначили, що повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя надійшло 12 квітня близько 18:20. Попередньо, загибель сталося після навантаження сміття з контейнера в спецавтомобіль.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління. Медики, які також прибули за викликом, констатували смерть чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 46-річний містянин,
– зауважили у поліції.
Правоохоронці наголосили, що згідно з показаннями свідків, чоловік за життя зловживав алкогольними напоями та незадовго до події його бачили у стані сну у контейнері, прикиданого сміттям.
Причиною смерті 46-річного житомирянина стало навантаження сміття з контейнера / Фото поліції Житомирщини
"Попередньо, під час вивантаження відходів у кузов сміттєзбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес. Відповідно до висновків експертів, причиною його смерті стали тупі травми тіла зі здавленням внутрішніх органів", – розповіли поліцейські.
Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння – вбивство через необережність.
У поліції нагадали, що згідно з чинним законодавством таке діяння, у разі доведення його у судовому порядку, карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
У Житомирі тіло чоловіка знайшли у смітнику
- Речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик зазначила, що 12 квітня у сміттєвому баку знайшли тіло 46-річного житомирянина. Його особу правоохоронцям уже вдалося встановити.
- На місце працювала слідчо-оперативна група. Дубовик зазначила, що фахівці судово-медичної експертизи встановлюватимуть причини смерті 46-річного житомирянина.
- За словами речниці, слідство щодо цієї справи триває. Усіх винних обов'язково притягнуть до відповідальності.