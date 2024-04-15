За даними поліцейських цей інцидент стався у районі Польової. Наразі правоохоронці ведуть ретельне розслідування стосовно цієї справи.

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У Житомирі поліція виявила чоловіка без ознак життя

Речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик зазначила, що у сміттєвому баку знайшли тіло 46-річного житомирянина. Його особу правоохоронцям уже вдалося встановити.

Повідомлення про виявлення у сміттєвому баку в мікрорайоні Польовій міста Житомира тіла чоловіка без ознак життя надійшло до поліції ввечері 12 квітня. На місце виїхала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції,

– зазначила Дубовик.

Правоохоронниця також зазначила, що фахівці судово-медичної експертизи встановлюватимуть причини смерті 46-річного житомирянина. За словами речниця, слідство щодо цієї справи триває.

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