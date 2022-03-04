Возвращаться с укрытия можно будет только тогда, когда вы услышите отбой воздушной тревоги. Об этом обязательно сообщат официальные ресурсы.

Раннее: Зеленский: Ракета ударила по детям в Житомире – это реальность, когда приходит "братская" Россия

Как написали в телеграм-канале "РБК-Украина" в 23:36, в Житомире были слышны взрывы. Впрочем, никаких подробностей об этом пока нет.

Эвакуация из Житомира

Напомним, Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из Житомира. Первый поезд отправится в Бердичев, далее в направлении Львова. Поезда 2 марта курсируют каждый день – отправление в 13:00.

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