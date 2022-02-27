Всем жителям города нужно немедленно укрыться в укрытии.

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Воздушная тревога в Житомире

Сирены включили в 18:58. Это значит, что жителям города необходимо следовать к укрытиям и бомбоубежищам и находиться там до сигнала об отбое. Кроме того, в город действует комендантский час. Людям в Житомире запрещено выходить на улицы с 18 часов вечера.

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