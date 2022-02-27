Усім жителям міста потрібно негайно сховатися в укриття.

Зверніть увагу Ми маємо уберегти цивілізацію від цього ху*ового покидька, – Ірма Вітовська звернулася до ЗСУ

Повітряна тривога у Житомирі

Сирени включили о 18:58. Це означає, що жителям міста необхідно слідувати до укриттів та бомбосховищ та перебувати там до сигналу про відбій. Крім того, у місто діє комендантська година. Людям у Житомирі заборонено виходити на вулиці з 18 години вечора.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини!