Находитесь в укрытии, пока не объявят отбой тревоги.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Что делать во время воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

Быстро одеться.

Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Напомним, поздно вечером 1 марта российские войска ударили авиацией по Житомиру. Враг ударил авиацией по гражданской инфраструктуре, в том числе в больнице и роддоме. В результате ударов погибли 2 человека, еще 16 – пострадали.

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