Находитесь в укрытии, пока не объявят отбой тревоги.
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Что делать во время воздушной тревоги
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
Напомним, поздно вечером 1 марта российские войска ударили авиацией по Житомиру. Враг ударил авиацией по гражданской инфраструктуре, в том числе в больнице и роддоме. В результате ударов погибли 2 человека, еще 16 – пострадали.
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