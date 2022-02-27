Глава города в комментарии 24 канала сообщил, что на этих складах уже давно ничего не было. Критически важная инфраструктура – не повреждена.
Заметьте Российские захватчики уничтожили украинский самолет "Мрия"
Ракету выпустили из Беларуси
Антон Геращенко сообщил, что ракета была выпущена с территории Беларуси около 17:00.
А вот куда попала выпущенная около 17:00 с территории Беларуси Искандера, о которой писал полчаса назад. Российско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира.
Он предупредил: это значит, что Волынской, Ровенской и Житомирской областям нужно готовиться отбиваться не только от российских, но и белорусских оккупантов.