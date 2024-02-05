Пресс-секретарь полиции Житомирской области рассказала, что этот человек в розыске не находился. Также добавила, что заявление об исчезновении мужчины никто не подавал.

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Полицейские нашли останки тела

Установлено, что это был 32-летний житель Житомира. Останки тела также найдены,
– сказала Виктория Дубовик.

Пресс-секретарь добавила, что в рамках открытого уголовного производства по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство), отрабатываются версии совершения преступления.

Личность мужчины установилиЛичность мужчины установили / Фото полиции

Конечность принесла собака

  • Сообщение о жуткой находке поступило в полицию в субботу, 3 февраля.
  • Директор гаражного кооператива в микрорайоне Крошни рассказал, что накануне ночью конечность принесла собака. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.
  • Полицейские задокументировали все обстоятельства происшествия и изъяли вещественные доказательства. Конечность отправили для проведения соответствующих исследований.