Речниця поліції Житомирської області розповіла, що ця людина в розшуку не перебувала. Також додала, що заяву про зникнення чоловіка ніхто не подавав.

Дивіться також На Одещині знайшли мертвою 15-річну Мішель, яка напередодні зникла безвісти: що каже поліція

Поліцейські знайшли рештки тіла

Встановлено, що це був 32-річний житель Житомира. Рештки тіла також знайдено,

– сказала Вікторія Дубовик.

Речниця додала, що в межах відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство), відпрацьовуються версії вчинення злочину.

Особу чоловіка встановили / Фото поліції

Кінцівку приніс собака