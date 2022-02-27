Вечером 27 февраля в Житомире звучат сирены. Жителей города просят оставаться в бомбоубежищах, поскольку есть угроза атаки.

Важно В Житомире Нацгвардия и полиция получили приказ стрелять на месте в мародеров

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города с неба. Еще одна ночь будет сложной, но наши защитники смело держат оборону в разных уголках Украины.

27 февраля российские захватчики ударили по военной базе в Житомире. Попадая в плен, они рассказывают сказки о "учениях", на которые приехали, а до того беспощадно уничтожают то, что украинцы строили годами.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.