Ввечері 27 лютого в Житомирі вкотре звучать сирени. Мешканців міста просять залишатися в бомбосховищах, оскільки є загроза атаки.

Важливо У Житомирі Нацгвардія та поліція отримали наказ стріляти на місці у мародерів

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста з неба. Ще одна ніч буде складною, але наші захисники сміливо тримають оборону в різних куточках України.

27 лютого російські загарбники ударили по військовій базі в Житомирі. Потрапляючи в полон, вони розповідають казочки про "навчання", на які приїхали, а до того нещадно знищують те, що українці будували роками.

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