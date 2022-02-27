Сухомлин заявив, що мародерства у Житомирі не буде. Міський голова наголосив: він попередив усіх.
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Поліція та Нацгвардія, загони Територіальної оборони отримали наказ не затримувати. Можна просто стріляти на місці. Мародерства у місті не буде,
– пообіцяв Сухомлин.
Записуючи відео, Сухомлин повідомив. що наразі у місті усе спокійно. Він закликав житомирян потрохи лягати спати. Водночас робити це варто по черзі: доки хтось спить, хтось має пильнувати, чи не чути сигналу тривоги.
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