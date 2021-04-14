В одном из дворов Житомира повесили пакеты, которые напоминают обмотанные тела людей. На них было напоминание о необходимости платить взносы в ОСМД. Возмущенные жители обращались в полицию.

Мешки появились рядом с детской площадкой на улице Покровской, 94. К ним прикрепили листы с надписями "они не заплатили взносы за ОСМД".

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Какую реакцию это вызвало

Оказалось, что не всем по нраву такое "оповещение". Одна из жительниц дома сказала, что это похоже на виселицу. Она заметила, что теперь надо как-то объяснять это детям, которые играют на площадке.

Также женщина рассказала, что жители дома уже обращались к участковому. Он посоветовал идти в отделение и писать заявление. По его словам, это можно считать запугиванием и буллингом.



Мешки возле детской площадки в Житомире / Фото "Житомир info"

Кто сделал эти "уведомления"

Авторство инсталляций во дворе приписывают главе ОСМД "Покровское, 94" Александру Нановскому. Он пояснил журналистам, что черным полиэтиленом обернули боксерские груши. Это нужно, чтобы они не портились от влаги.

Что касается листов с надписями, то мужчина считает, что их сделали люди, которые платят взносы. По словам Нановского, людям надоело, что есть жители дома, которые не платят по нескольку лет.



Обернутые пакетами боксерские груши / Фото "Житомир info"

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Жалуются те, что не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: "Молодец, так и надо бороться с должниками",

– добавил глава ОСМД.

Также он рассказал, что всего есть 5 должников. Они не платят взносы принципиально.