Сирены начали раздаваться около 8:30. В укрытии нужно оставаться до сигнала об отбое тревоге, о котором будет сообщено на официальных ресурсах.

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Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники уйти в ближайшее укрытие.

Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.