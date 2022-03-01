Известно, что его задержали непосредственно в момент, когда тот ставил радиометку на мосту при выезде из Житомира.

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Кроме того, во время проверки документов он начал отстреливаться. Силовикам удалось сразу его ликвидировать.

В течение суток уже задержали 8 человек, которые за денежное вознаграждение от врага, наносили метки для корректировки огня и совершения диверсий.

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Сообщение Службы безопасности Украины:

На Житомирщине:

спецназовцы СБУ обезвредили корректировщика огня. Его задержали непосредственно в момент, когда он ставил радиометку на мосту при выезде из Житомира.

Во время проверки документов он начал отстреливаться, однако силовики сразу его ликвидировали.

Кроме того, в течение суток задержаны 8 человек, которые за денежное вознаграждение от врага наносили метки для корректировки огня и совершения диверсий.