Известно, что его задержали непосредственно в момент, когда тот ставил радиометку на мосту при выезде из Житомира.
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Кроме того, во время проверки документов он начал отстреливаться. Силовикам удалось сразу его ликвидировать.
В течение суток уже задержали 8 человек, которые за денежное вознаграждение от врага, наносили метки для корректировки огня и совершения диверсий.
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Сообщение Службы безопасности Украины:
На Житомирщине:
спецназовцы СБУ обезвредили корректировщика огня. Его задержали непосредственно в момент, когда он ставил радиометку на мосту при выезде из Житомира.
Во время проверки документов он начал отстреливаться, однако силовики сразу его ликвидировали.
Кроме того, в течение суток задержаны 8 человек, которые за денежное вознаграждение от врага наносили метки для корректировки огня и совершения диверсий.