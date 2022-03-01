Відомо, що його затримали безпосередньо в момент, коли той ставив радіомітку на мосту при виїзді з Житомира.

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Крім того, під час перевірки документів він почав відстрілюватися. Силовикам вдалося одразу його ліквідувати.

Впродовж доби вже затримали 8 осіб, які за грошову винагороду від ворога, наносили мітки для коригування вогню та вчинення диверсій.

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Допис Служба безпеки України

На Житомирщині:

спецпризначенці СБУ знешкодили коригувальника вогню. Його затримали безпосередньо в момент, коли він ставив радіомітку на мосту при виїзді з Житомира.

Під час перевірки документів він почав відстрілюватися, проте силовики одразу його ліквідували.

Крім того, впродовж доби затримано 8 осіб, які за грошову винагороду від ворога наносили мітки для коригування вогню та вчинення диверсій.