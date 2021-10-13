Такое заявление о критической ситуации с коронавирусом в Житомирской области 13 октября сделала первая заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.

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Возможно усиление карантина на Житомирщине

По словам Остапченко, на территории Житомирской области сначала развернули 9 больниц для больных COVID-19, потом добавили еще 6 больниц, то есть сейчас работают 15 профильных заведений.

Кроватей развернуто – 2071 и они заполняются очень быстро. Судя по индикаторным показателям, через неделю попадем к красною зону,

– заявила чиновница.

Текущая ситуация в COVID-19 в области

Она уточнила, что пока медицинская система региона еще справляется с нагрузкой.

"Процент обеспечения кислородом всех кроватей – 99,4%, но очень быстро мы эти кровати заполняем. Пока такие кровати заполнены на 57%", – добавила Остапченко.

Что до ситуации с прививками, то по плану ежедневно должны вакцинировать 8 тысяч человек, однако до этих показателей не дотягивают. В среднем прививают 4 тысячи местных жителей. А это, отметила чиновница, может привести к продолжительному прибыванию Житомирщины в красной зоне.

Неутешительные новости от КШЭ

По информации Киевской школы экономики, Сумская, Донецкая, Житомирская и Харьковская области имеют критические предпосылки для вхождения в красную зону карантина в Украине.

Руководитель центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко отметил, что из этих 4 регионов наиболее критическая ситуация в Сумской области.

Справка. За сутки коронавирус подтвердили еще у 16 309 жителей Украины. В Житомирской области положительный тест получили 463 человека.