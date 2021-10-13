Таку заяву про критичну ситуацію з коронавірусом на Житомирщині 13 жовтня зробила перша заступниця голови ОДА Наталія Остапченко.

Раніше Вчителі хотіли лише Pfizer: на Житомирщині зафіксували найменшу кількість щеплень

Можливе посилення карантину на Житомирщині

За словами Остапченко, на території Житомирської області спершу розгорнули 9 лікарень для хворих на COVID-19, потім додали ще 6 лікарень, тобто наразі працюють 15 профільних закладів.

Ліжок розгорнуто – 2 071 і вони заповнюються дуже швидко. Судячи з індикаторних показників, через тиждень потрапимо до червоного рівня,

– заявила чиновниця.

Поточна ситуація у COVID-19 в області

Вона уточнила, що наразі медична система регіону ще справляється з навантаженням.

"Відсоток забезпечення киснем всіх ліжок – 99,4%, але дуже швидко ми ці ліжка заповнюємо. Поки таких ліжок заповнено на 57%", – додала Остапченко.

Щодо ситуації зі щепленнями, то за планом щодня мають вакцинувати 8 тисяч людей, однак до таких показників не дотягують. У середньому щеплюють 4 тисячі місцевих жителів. А це, наголосила посадовиця, може призвести до тривалої червоної зони на Житомирщині.

Невтішні новини від КШЕ

За інформацією Київської школи економіки, Сумська, Донецька, Житомирська та Харківська області мають критичні передумови для входження у червону зону карантину в Україні.

Керівник центру економіки охорони здоров'я КШЕ Юрій Ганіченко зазначив, що з цих 4 регіонів найбільш критична ситуація у Сумській області.

Довідка. За добу коронавірус підтвердили ще у 16 309 жителів України. У Житомирській області позитивний тест отримали 463 людини.