По словам заместителя руководителя "Житомирского хлебозавода" Александра Вербицкого, могут ограничить доставку хлеба в небольшие торговые точки. В то же время спрос на продукцию на протяжении последних суток вырос.

Обратите внимание Заоблачные цены на хлеб: украинцев просят говорить о корысти предпринимателей

Александр Вербицкий сказал, что на предприятии достаточно сырья, чтобы обеспечить весь спрос. "Житомирский хлебозавод" работает круглосуточно.

В то же время ежесуточно хлеб развозят во все общины области. На соответствующие рейсы выезжает 80 машин.

К слову, с началом вторжения России в Украину некоторые предприниматели могут повышать цены на продукты. В Держпродспоживслужбі украинцев призвали сообщать о подобной корысти.

Предприниматели пока не имеют права, согласно закону, повышать цены.

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