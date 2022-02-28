За словами заступника керівника "Житомирського хлібозаводу" Олександра Вербицького, можуть обмежити доставку хліба у невеликі торговельні точки. Водночас попит на продукцію упродовж останніх діб зріс.

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Олександр Вербицький сказав, що на підприємстві достатньо сировини, щоб забезпечити увесь попит. "Житомирський хлібозавод" працює цілодобово.

Водночас щодоби хліб розвозять в усі громади області. На відповідні рейси виїжджає 80 машин.

До слова, з початком вторгнення Росії в Україну деякі підприємці можуть підвищувати ціни на продукти. У Держпродспоживслужбі українців закликали повідомляти про подібну корисливість.

Підприємці наразі не мають права, згідно із законом, підвищувати ціни.



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