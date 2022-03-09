Все школы Житомира и детские сады будут принимать ночью сотни детей и взрослых. Людей кормят и принимают.
Важно Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум: фото с места происшествия
Посмотрите в глаза тех, кто бежал от смерти. Посмотрите в глаза детей, у которых отняли детство. Россия забирает у наших детей настоящее! Россия отнимает у наших детей историю и будущее!
– отметили в городском совете.
Отдельно поблагодарили водителей, которые под пулями и в огне делали свою работу – эвакуировали мирных жителей.
Людей эвакуировали в Житомирскую область / Фото городского совета:
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