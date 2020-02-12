Житомирская крепыш: в Украине родилась девочка размером с полугодовалого ребенка – фото, видео

В Житомире родился ребенок, весом 5,5 килограммов и ростом 60 сантиметров.

Для 38-летней роженицы – это уже третий ребенок. Впрочем, предыдущие младенцы при рождении были почти вдвое меньше.

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Когда же на весы положили Катю – так назвали новорожденную – врачи удивились. По их словам, такие случаи встречаются один раз на тысячу, тем более, что ребенок родился естественным путем и абсолютно здоровым.



Девочка родилась здоровой, ее назвали Катя

В перинатальном центре новорожденную уже окрестили Катериной-Великой.

Когда ребенка положили на живот, со словами "это же полугодовалый ребенок" – конечно, было удивление, как это вообще могло произойти и что это уже позади. "Ого" – это был самый популярный комментарий за эти дни,

– рассказала роженица Ольга Карелина.

Видео: девочка-крепыш родилась в Житомире