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      Житомирская крепыш: в Украине родилась девочка размером с полугодовалого ребенка – фото, видео

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      В Житомире родился ребенок, весом 5,5 килограммов и ростом 60 сантиметров.

      Для 38-летней роженицы – это уже третий ребенок. Впрочем, предыдущие младенцы при рождении были почти вдвое меньше.

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      Когда же на весы положили Катю – так назвали новорожденную – врачи удивились. По их словам, такие случаи встречаются один раз на тысячу, тем более, что ребенок родился естественным путем и абсолютно здоровым.

      житомир богатирка
      Девочка родилась здоровой, ее назвали Катя

      В перинатальном центре новорожденную уже окрестили Катериной-Великой.

      Когда ребенка положили на живот, со словами "это же полугодовалый ребенок" – конечно, было удивление, как это вообще могло произойти и что это уже позади. "Ого" – это был самый популярный комментарий за эти дни,
      – рассказала роженица Ольга Карелина.

      Видео: девочка-крепыш родилась в Житомире

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости семьи Семья Дети и несовершеннолетние Новости Украины
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