22:55
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, сьогодні
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Житомирська богатирка: в Україні народилась дівчинка розміром як піврічна дитина – фото, відео

      0

      У Житомирі народилася дитина, вагою 5,5 кілограмів та зростом 60 сантиметрів.

      Для 38-річної породіллі – це вже третя дитина. Втім, попередні немовляти при народженні були майже удвічі меншими.

       

      Коли ж на ваги поклали Катю – так назвали новонароджену – лікарі здивувались. За їх словами, такі випадки трапляються один раз на тисячу, тим більше, що дитина народилась природним шляхом та абсолютно здоровою.

      житомир богатирка
       

      У перинатальному центрі новонароджену вже охрестили Катериною-Великою.

      Коли дитину поклали на живіт, зі словами "це ж піврічна дитина" – звісно, було здивування, як це взагалі могло статись і що це вже позаду. "Ого" – це був найпопулярніший коментар за ці дні,
      – розповіла породілля Ольга Кареліна.

       

      В Україні планують припинити вимірювати газ у кубометрах: що це означає
      сьогодні
      5667
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини сімʼї Сімʼя Діти і неповнолітні Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:01 Головні новини 12 лютого: перший брифінг Єрмака і статус УБД добровольцям
      Анастасія Зазуляк 602
      сьогодні , 22:00 Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком
      Юрій Бутусов 1796
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 2565
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      848
      сьогодні , 21:20 10 питань про маленькі країни Європи
      279
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук