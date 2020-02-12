Житомирська богатирка: в Україні народилась дівчинка розміром як піврічна дитина – фото, відео

У Житомирі народилася дитина, вагою 5,5 кілограмів та зростом 60 сантиметрів.

Для 38-річної породіллі – це вже третя дитина. Втім, попередні немовляти при народженні були майже удвічі меншими.

Коли ж на ваги поклали Катю – так назвали новонароджену – лікарі здивувались. За їх словами, такі випадки трапляються один раз на тисячу, тим більше, що дитина народилась природним шляхом та абсолютно здоровою.





У перинатальному центрі новонароджену вже охрестили Катериною-Великою.

Коли дитину поклали на живіт, зі словами "це ж піврічна дитина" – звісно, було здивування, як це взагалі могло статись і що це вже позаду. "Ого" – це був найпопулярніший коментар за ці дні,

– розповіла породілля Ольга Кареліна.