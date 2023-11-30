Эти платы содержали такие драгоценные металлы, как серебро и золото. Правоохранители совместно с Министерством обороны Украины проводят аудит этой находки.

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Минобороны нашло платы с золотом и серебром

В министерстве отметили, что по инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны выявлены и недопущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов.

Так, во время проверки обнаружены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части в Житомирской области.

После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках – ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов,

– отметили в Минобороны.

В микросхемах содержались такие драгоценные материалы, как:

28 килограммов золота;

60 килограммов серебра;

590 г металлов платиновой группы.

В министерстве отметили, что в ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Тем не менее одной из задач подразделения было хранить это имущество.

"Обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло из учета и почему сохранялось неучтенным, устанавливают", – сказали представители Минобороны.

В конце концов, министерству удалось поставить найденные драгоценные платы на учет. Оценочная стоимость имущества составляет – 65,66 миллиона гривен.

В заключение в министерстве подчеркнули, что материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы. Там уже должны предоставить правовую оценку действий командира части и привлечение его к ответственности.

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