Инцидент произошел в Древлянском парке. На место происшествия вызвали спасателей. Их предупредили, что понадобится помощь в транспортировке травмированного ребенка.
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Специалисты из ГСЧС нашли обходной путь и спустились к пострадавшему. Положив травмированного подростка на медицинские носилки, спасатели транспортировали его в скорую.
Подростка госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения города Коростень.
Правоохранители устанавливают детали инцидента. Информацию о самочувствии пострадавшего пока не обнародуют.
Спасение девочки в Запорожье
- В одной из одесских многоэтажек на улице Довженко маленькая девочка чуть не выпала из окна 2 этажа.
- К счастью, поблизости проходили нацгвардейцы. Они спасли ребенка. Участие в спасательной операции также приняли неравнодушные прохожие, которые держали простыню, чтобы поймать ребенка в случае падения.
- Впоследствии установили, что родителей девочки не было дома. Кроме того, в квартире находился еще один ребенок.
- Теперь правоохранители будут выяснять, почему детей оставили без присмотра.