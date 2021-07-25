Інцидент стався у Древлянському парку. На місце події викликали рятувальників. Їх попередили, що знадобиться допомога у транспортуванні травмованої дитини.
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Фахівці з ДСНС знайшли обхідний шлях та спустилися до постраждалого. Поклавши травмованого підлітка на медичні ноші, рятувальники транспортували його до швидкої.
Підлітка госпіталізували до травматологічного відділення медичного закладу міста Коростень.
Правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Інформацію про самопочуття постраждалого наразі не оприлюднюють.
Порятунок дівчинки у Запоріжжі
- В одній з одеських багатоповерхівок на вулиці Довженка маленька дівчинка мало не випала з вікна 2 поверху.
- На щастя, поблизу проходили нацгвардійці. Вони врятували дитину. Участь у рятувальній операції також взяли небайдужі перехожі, які тримали простирадло, аби зловити дитину у разі падіння.
- Згодом встановили, що батьків дівчинки не було вдома. Окрім того, у квартирі перебувала ще одна дитина.
- Тепер правоохоронці з'ясовуватимуть, чому дітей залишили без нагляду.