Інцидент стався у Древлянському парку. На місце події викликали рятувальників. Їх попередили, що знадобиться допомога у транспортуванні травмованої дитини.

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Фахівці з ДСНС знайшли обхідний шлях та спустилися до постраждалого. Поклавши травмованого підлітка на медичні ноші, рятувальники транспортували його до швидкої.

Підлітка госпіталізували до травматологічного відділення медичного закладу міста Коростень.

Правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Інформацію про самопочуття постраждалого наразі не оприлюднюють.

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