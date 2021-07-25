Інцидент стався 25 липня в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Довженка.

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Нацгвардійці побачили, що дитина бавиться на підвіконні другого поверху. В один момент малеча почала вилазити з вікна та могла впасти з другого поверху. Тоді боєць Нацгвардії піднявся за допомогою шлангу від кондиціонера та допоміг дівчинці залізти у квартиру.

Внизу нацгвардійця страхували його товариші. А небайдужі перехожі тримали простирадло, аби зловити дитину у разі падіння.

Батьків вдома не було

Як часто буває у таких ситуаціях, батьків дівчинки не було вдома. Натомість у квартирі була ще одна дитина. Чому батьки залишили дітей без догляду, тепер розбиратимуться правоохоронці. Малечу забрали у відділення поліції.

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