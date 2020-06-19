Житомирская область из-за увеличения случаев коронавируса возвращается к более жестким карантинным ограничениям. Глава области Виталий Бунечко заявил, что к такому шагу прибегли, потому что местные жители не осознают всех рисков и угроз.

В Житомирской области усиливают карантин, сообщил в фейсбуке председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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Соответствующее решение приняли 19 июня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Карантин усилили, так как жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом,

– написал Бунечко.

На территории Житомирской области запретили

работу детских учреждений оздоровления и отдыха;

проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

работу заведений общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме открытых, летних площадок.

Что будет контролировать власть

На время карантина усилят контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в помещениях и общественном транспорте, а также использованием дезинфицирующих средств.

Будут проверять соблюдение норм на рынках, в магазинах и в пассажирском транспорте.

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