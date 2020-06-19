Житомирська область через збільшення випадків коронавірусу повертається до жорсткіших карантинних обмежень. Очільник області Віталій Бунечко заявив, що до такого кроку вдалися, бо місцеві жителі не усвідомлюють усіх ризиків та загроз.

На Житомирщині посилюють карантин, повідомив у фейсбуці голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Відповідне рішення прийняли 19 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Карантин посилили, бо жителі області не усвідомлюють всіх ризиків і загроз, пов’язаних з коронавірусом,

– написав Бунечко.

На території Житомирської області заборонили

роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше, ніж 10 людей;

роботу закладів громадського харчування, ресторанного бізнесу та кафе, окрім відкритих, літніх майданчиків.

Що контролюватиме влада

На час карантину посилять контроль за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції у приміщеннях та громадському транспорті, а також використання дезінфікувальних засобів.

Перевірятимуть дотримання норм на ринках, у магазинах та в пасажирському транспорті.

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