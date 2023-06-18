Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, на фоне того, как Кремль использует двойников Путина, факт того, что настоящий диктатор еще жив – нужно доказать.
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Украина заинтересована в том, чтобы Путин дожил до трибунала
Андрей Юсов подчеркнул, что у ГУР есть информация о серьезных заболеваниях у Путина, в частности, связанных с онкологией. Однако информации о смерти диктатора нет.
Если вспомнить, что у нас есть факт использования технологии двойников, факт того, что он (Путин – 24 Канал) не умер, еще предстоит установить. Здесь, так сказать, вскрытие покажет,
– заявил Юсов.
В то же время, несмотря на санкции, россияне имеют доступ к немалым иностранным ресурсам, в том числе и медицинским технологиям, которые позволяют поддерживать жизнь даже при наличии самых тяжелых форм таких заболеваний, которые есть у Путина.
Однако Юсов подчеркнул, что в интересах Украины, чтобы Путин дожил до трибунала над военно-политическим руководством России за совершенные преступления. Хотя, в крайнем случае, вариант в стиле Адольфа Гитлера тоже устраивает официальный Киев.