Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, на тлі того, як Кремль використовує двійників Путіна, факт того, що справжній диктатор ще живий – потрібно довести.

Цікаво Пєсков заявив, що "демілітаризація" України "виконана": Кулеба анонсував, що буде далі

Україна зацікавлена в тому, щоб Путін дожив до трибуналу

Андрій Юсов підкреслив, що у ГУР є інформація про серйозні захворювання у Путіна, зокрема, пов'язаних з онкологією. Однак інформації про смерть диктатора немає.

Якщо згадати, що в нас є факт використання технології двійників, факт того, що він (Путін, – 24 Канал) не помер, ще треба встановити. Тут, так би мовити, розтин покаже,

– заявив Юсов.

Водночас попри санкції росіяни мають доступ до чималих іноземних ресурсів, у тому числі й медичних технологій, які дозволяють підтримувати життя навіть при наявності найважчих форм таких захворювань, які є у Путіна.

Однак Юсов наголосив, що в інтересах України, щоб Путін дожив до трибуналу над військово-політичним керівництвом Росії за скоєні злочини. Хоча у крайньому разі варіант у стилі Адольфа Гітлера теж влаштовує офіційний Київ.

Довідка. Коли кінець Другої світової війни для нацистського керівництва Німеччини був очевидний, а війська союзників наближалися до Берліна, Адольф Гітлер вирішив покінчити життя самогубством 30 квітня 1945 року. Тому його не судили на Нюрнберзькому трибуналі, оскільки до нього, очевидно, він не дожив. Натомість трибунал виніс вироки, з яких 12 смертних (11 виконані, 1 заочний). Ще трьох виправдали, а ще 7 посіпак Гітлера отримали тюремні терміни від 10 років до довічного ув'язнення.