Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, на тлі того, як Кремль використовує двійників Путіна, факт того, що справжній диктатор ще живий – потрібно довести.
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Україна зацікавлена в тому, щоб Путін дожив до трибуналу
Андрій Юсов підкреслив, що у ГУР є інформація про серйозні захворювання у Путіна, зокрема, пов'язаних з онкологією. Однак інформації про смерть диктатора немає.
Якщо згадати, що в нас є факт використання технології двійників, факт того, що він (Путін, – 24 Канал) не помер, ще треба встановити. Тут, так би мовити, розтин покаже,
– заявив Юсов.
Водночас попри санкції росіяни мають доступ до чималих іноземних ресурсів, у тому числі й медичних технологій, які дозволяють підтримувати життя навіть при наявності найважчих форм таких захворювань, які є у Путіна.
Однак Юсов наголосив, що в інтересах України, щоб Путін дожив до трибуналу над військово-політичним керівництвом Росії за скоєні злочини. Хоча у крайньому разі варіант у стилі Адольфа Гітлера теж влаштовує офіційний Київ.