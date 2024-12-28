Акция "Цепь единства за Грузию" прошла в разных уголках страны – как в Тбилиси, так и в отдаленных горных поселках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на грузинские СМИ.

Смотрите также Жду вас завтра, – президент Грузии сделала заявление накануне "инаугурации" Кавелашвили

В Грузии люди выстроились в цепь единства

В Грузии в воскресенье, 29 декабря, пройдет инаугурация избранного правящей партией "Грузинская мечта" президента Михеила Кавелашвили.

Именно против этого тысячи грузин вышли на улицы страны.

В Грузии организовали живую цепь: смотрите видео

Они также требовали освободить задержанных участников митингов, провести новые парламентские выборы и вернуться к курсу евроинтеграции страны.

Тысячи грузин образовали живую цепь: смотрите видео

В Тбилиси живая цепь растянулась почти на 7 километров. Участвовала в ней также еще действующий президент Саломе Зурабишвили.

В разных городах Грузии люди образовали живую цепь: смотрите видео

Многие из грузин вспомнили, как в 2008 году тысячи людей вышли на такую же акцию протеста против российской агрессии.

Грузины выстроились в живую цепь / Фото грузинских СМИ