Акція "Ланцюг єдності за Грузію" пройшла у різних куточках країни – як у Тбілісі, так і у віддалених гірських селищах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на грузинські ЗМІ.

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У Грузії люди вишикувалися в ланцюг єдності

У Грузії у неділю, 29 грудня, пройде інавгурація обраного правлячою партією "Грузинська мрія" президента Міхеіла Кавелашвілі.

Саме проти цього тисячі грузинів вийшли на вулиці країни.

У Грузії організували живий ланцюг: дивіться відео

Вони також вимагали звільнити затриманих учасників мітингів, провести нові парламентські вибори та повернутися до курсу євроінтеграції країни.

Тисячі грузинів утворили живий ланцюг: дивіться відео

У Тбілісі живий ланцюг розтягнувся майже на 7 кілометрів. Брала участь у ньому також ще чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

У різних містах Грузії люди утворили живий ланцюг: дивіться відео

Багато із грузинів пригадали, як у 2008 році тисячі людей вийшли на таку ж акцію протесту проти російської агресії.

Грузини вишикувалися у живий ланцюг / Фото грузинських ЗМІ