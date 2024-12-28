Акція "Ланцюг єдності за Грузію" пройшла у різних куточках країни – як у Тбілісі, так і у віддалених гірських селищах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на грузинські ЗМІ.
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У Грузії люди вишикувалися в ланцюг єдності
У Грузії у неділю, 29 грудня, пройде інавгурація обраного правлячою партією "Грузинська мрія" президента Міхеіла Кавелашвілі.
Саме проти цього тисячі грузинів вийшли на вулиці країни.
У Грузії організували живий ланцюг: дивіться відео
Вони також вимагали звільнити затриманих учасників мітингів, провести нові парламентські вибори та повернутися до курсу євроінтеграції країни.
Тисячі грузинів утворили живий ланцюг: дивіться відео
У Тбілісі живий ланцюг розтягнувся майже на 7 кілометрів. Брала участь у ньому також ще чинна президентка Саломе Зурабішвілі.
У різних містах Грузії люди утворили живий ланцюг: дивіться відео
Багато із грузинів пригадали, як у 2008 році тисячі людей вийшли на таку ж акцію протесту проти російської агресії.
Грузини вишикувалися у живий ланцюг / Фото грузинських ЗМІ