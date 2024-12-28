Зурабішвілі не покидатиме президентський палац усю ніч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу".

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Що випливає із заяви Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до народу зі своєї резиденції у палаці Орбеліані. Вона заявила, що не покине його і залишиться там на ніч. Завтра о 10 годині вона чекає протестувальників біля палацу та обіцяє розповісти про подальші плани.

Вітаю вас із палацу Орбеліані. Я тут і залишусь тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10 годині ранку чекаю на вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розкажу, якими будуть наступні дні та якими будуть дні перемоги,

– заявила Зурабішвілі.

Тим часом у США конгресмен-республіканець Джо Вілсон, який очолює підкомітет із закордонних справ у Палаті представників США, анонсував подання законопроєкту, що визнає Саломе Зурабішвілі єдиним легітимним президентом Грузії.

Цей законопроєкт про невизнання "Грузинського кошмару" заборонить США визнавати незаконний диктаторський режим у Грузії та визнаватиме Саломе Зурабішвілі єдиним законним лідером доти, доки не будуть проведені вільні та справедливі вибори,

– наголосив він у соцмережі Х.

Нагадаємо, завтра, 29 грудня, завершиться термін, що дала Саломе Зурабішвілі "Грузинській мрії", аби визначити час нових парламентських виборів.

Раніше стало відомо, що її запросили на інавгурацію президента США Трампа у знак підтримки у її мужній боротьбі проти проросійських сил.