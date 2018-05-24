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Живая среда на Радио МАКСИМУМ: смотрите видео live-концерта Сергея Бабкина

25 Читати новину українською
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / maximum.fm

23 мая вышел второй выпуск проекта "Живая среда" на Радио МАКСИМУМ. Играть живой концерт в студию пришел Сергей Бабкин. Украинцы услышали семь песен в акустической обработке, в том числе хиты "Но", "Где бы я", "Кто дальше идет". Смотрите невероятное видео лайв!

На странице Радио МАКСИМУМ в Facebook можно было посмотреть прямую трансляцию выступления Сергея Бабкина, а также послушать концерт в прямом эфире радиостанции.

Во время эфира Сергей общался с ведущим Майком Сайкали и поделился секретами семейной жизни и творческими планами на будущее.

Несмотря на то, что это студия, камеры; нет зрителя, но я чувствовал его. Там я знал, что он есть, что он слушает. И беседа вышла искренняя, интимная, – поделился своими впечатлениями певец.

Сергій Бабкін і Майк Сайкалі - фото 249803
Сергей Бабкин и Майк Сайкали

О проекте "Живая среда"

В рамках проекта "Живая среда" в студии Радио МАКСИМУМ раз в месяц будет выступать звезда украинской сцены, выполняя не только любимые хиты, но и новые песни. Следующий live-концерт состоится в июне.

Жива середа на Радіо МАКСИМУМ - фото 249802
Живая среда на Радио МАКСИМУМ

Для тех, кто пропустил прямой эфир

Те, кто пропустил прямой эфир, могут посмотреть его запись на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Позже концерт появится и на официальном YouTube-канале радиостанции.

Смотрите запись прямого эфира:

А вот стильные фото Сергея Бабкина из студии Радио МАКСИМУМ:

Сергій Бабкін - фото 249799
Сергей Бабкин
Сергій Бабкін - фото 249800
Сергей Бабкин
Сергій Бабкін - фото 249801
Сергей Бабкин
Сергій Бабкін - фото 249804
Сергей Бабкин

Смотрите также: Живая среда на Радио МАКСИМУМ: смотрите live-концерт группы Антитела

Теги: Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
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