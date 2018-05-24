14:14
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Жива середа на Радіо МАКСИМУМ: дивіться відео live-концерту Сергія Бабкіна

48 Читать новость на русском
Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / maximum.fm

23 травня вийшов другий випуск проекту "Жива середа" на Радіо МАКСИМУМ. Відіграти живий концерт до студії завітав Сергій Бабкін. Українці почули сім пісень в акустичній обробці, серед них хіти "Але", "Де би я", "Хто далі йде". Дивіться неймовірне відео лайву!

На сторінці Радіо МАКСИМУМ у Facebook можна було подивитись пряму трансляцію виступу Сергія Бабкіна, а також послухати концерт у прямому ефірі радіостанції.

Під час ефіру Сергій спілкувався з ведучим Майком Сайкалі та поділився секретами подружнього життя та творчими планами на майбутнє.

Попри те, що це студія, камери, нема глядача, але я відчував його. Там я знав, що він є, що він слухає. І бесіда вийшла щира, інтимна, – поділився своїми враженнями співак.

Сергій Бабкін і Майк Сайкалі - фото 249803
Сергій Бабкін і Майк Сайкалі

Про проект "Жива середа"

У рамках проекту "Жива середа" в студії Радіо МАКСИМУМ раз на місяць виступатиме зірка української сцени, виконуючи не тільки улюблені хіти, а й нові пісні. Наступний live-концерт відбудеться у червні.

Жива середа на Радіо МАКСИМУМ - фото 249802
Жива середа на Радіо МАКСИМУМ

Для тих, хто пропустив прямий ефір

Ті, хто пропустив прямий ефір, можуть подивитися його запис на сторінці Радіо МАКСИМУМ у Facebook. Пізніше концерт з'явиться і на офіційному YouTube-каналі радіостанції.

Дивіться запис прямого ефіру:

А ось стильні фото Сергія Бабкіна зі студії Радіо МАКСИМУМ:

Сергій Бабкін - фото 249799
Сергій Бабкін
Сергій Бабкін - фото 249800
Сергій Бабкін
Сергій Бабкін - фото 249801
Сергій Бабкін
Сергій Бабкін - фото 249804
Сергій Бабкін

Дивіться також: Жива середа на Радіо МАКСИМУМ: дивіться live-концерт гурту Антитіла

Теги: Сергій Бабкін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 562
Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
сьогодні, 12:26 Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
680
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сьогодні, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 3889
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 1914
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 7982
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук