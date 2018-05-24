Жива середа на Радіо МАКСИМУМ: дивіться відео live-концерту Сергія Бабкіна

23 травня вийшов другий випуск проекту "Жива середа" на Радіо МАКСИМУМ. Відіграти живий концерт до студії завітав Сергій Бабкін. Українці почули сім пісень в акустичній обробці, серед них хіти "Але", "Де би я", "Хто далі йде". Дивіться неймовірне відео лайву!

На сторінці Радіо МАКСИМУМ у Facebook можна було подивитись пряму трансляцію виступу Сергія Бабкіна, а також послухати концерт у прямому ефірі радіостанції.

Під час ефіру Сергій спілкувався з ведучим Майком Сайкалі та поділився секретами подружнього життя та творчими планами на майбутнє.

Попри те, що це студія, камери, нема глядача, але я відчував його. Там я знав, що він є, що він слухає. І бесіда вийшла щира, інтимна, – поділився своїми враженнями співак.

Сергій Бабкін і Майк Сайкалі

Про проект "Жива середа"

У рамках проекту "Жива середа" в студії Радіо МАКСИМУМ раз на місяць виступатиме зірка української сцени, виконуючи не тільки улюблені хіти, а й нові пісні. Наступний live-концерт відбудеться у червні.

Жива середа на Радіо МАКСИМУМ

Для тих, хто пропустив прямий ефір

Ті, хто пропустив прямий ефір, можуть подивитися його запис на сторінці Радіо МАКСИМУМ у Facebook. Пізніше концерт з'явиться і на офіційному YouTube-каналі радіостанції.

Дивіться запис прямого ефіру:

А ось стильні фото Сергія Бабкіна зі студії Радіо МАКСИМУМ:

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін

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