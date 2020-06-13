Очень особенно и немного космически выглядят животные-альбиносы. Белый окрас и красный цвет глаз – делают их необычными среди ярких цветов окружающего мира.

К Международному дню распространения информации об альбинизме 24 канал подготовил серию фотографий животных, которых можно встретить в дикой природе.

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Альбинизм у людей

Цвет глаз, волос и кожи напрямую зависит от содержания в организме меланина. Но есть люди и животные, у которых нет этого пигмента или есть в очень маленьких количествах. Такая врожденная аномалия называется – альбинизм. Альбинизм известен еще как гипопигментация.

У людей альбиносов, кроме необычного внешнего вида, сложная жизнь. Эти люди особенно чувствительны к солнечному свету, а также более склонными к некоторым заболеваниям.

Кроме того, в некоторых странах альбиносы подвергаются преследованиям от представителей различных племен и мистических религий.

Альбинизм проявляется в любой расе и среди представителей любой нации.

Альбинизм у животных

В природе животные-альбиносы редко встречаются, ведь экзотическая внешность для зверей скорее является недостатком, чем украшением. Из-за светлого бледного цвета они легко заметны, поэтому могут стать легкой добычей.



Обычный воробей / Фото: factday.net



Енот с альбинизмом / Фото: factday.net



Частичная пигментация у павлина / Фото: factday.net

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Часто у таких животных нет меланина и в цвете глаз / Фото: factday.net



Пингвин-альбинос / Фото: factday.net



Животные с таким пигментом очень заметны / Фото: factday.net

Смотрите милое видео про единого в мире албиноса орангутанга: