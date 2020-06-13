Животные-альбиносы: впечатляющие фотографии
Очень особенно и немного космически выглядят животные-альбиносы. Белый окрас и красный цвет глаз – делают их необычными среди ярких цветов окружающего мира.
К Международному дню распространения информации об альбинизме 24 канал подготовил серию фотографий животных, которых можно встретить в дикой природе.
Читайте также Сестры-альбиносы очаровали мир своей красотой: захватывающие фотографии, которые поразят каждого
Альбинизм у людей
Цвет глаз, волос и кожи напрямую зависит от содержания в организме меланина. Но есть люди и животные, у которых нет этого пигмента или есть в очень маленьких количествах. Такая врожденная аномалия называется – альбинизм. Альбинизм известен еще как гипопигментация.
У людей альбиносов, кроме необычного внешнего вида, сложная жизнь. Эти люди особенно чувствительны к солнечному свету, а также более склонными к некоторым заболеваниям.
Кроме того, в некоторых странах альбиносы подвергаются преследованиям от представителей различных племен и мистических религий.
Альбинизм проявляется в любой расе и среди представителей любой нации.
Альбинизм у животных
В природе животные-альбиносы редко встречаются, ведь экзотическая внешность для зверей скорее является недостатком, чем украшением. Из-за светлого бледного цвета они легко заметны, поэтому могут стать легкой добычей.
Обычный воробей / Фото: factday.net
Енот с альбинизмом / Фото: factday.net
Частичная пигментация у павлина / Фото: factday.net
Читайте также Веская причина, почему вы должны высыпаться
Часто у таких животных нет меланина и в цвете глаз / Фото: factday.net
Пингвин-альбинос / Фото: factday.net
Животные с таким пигментом очень заметны / Фото: factday.net
Смотрите милое видео про единого в мире албиноса орангутанга: