Дуже особливо і трохи космічно виглядають тварини-альбіноси. Біле забарвлення та червоний колір очей – роблять їх незвичайними серед яскравих кольорів навколишнього світу.

До Міжнародного дня поширення інформації про альбінізм 24 канал підготував серію фотографій тварин, яких можна зустріти в дикій природі.

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Альбінізм у людей

Колір очей, волосся та шкіри напряму залежить від вмісту в організмі меланіну. Але є люди та тварини, які не мають цього пігменту або мають в дуже маленьких кількостях. Така вроджена аномалія називається – альбінізм. Альбінізм відомий ще як гіпопігментація.

У людей альбіносів, окрім незвичайного зовнішнього вигляду, складне життя. Ці люди є особливо чутливими до сонячного світла, а також більш схильними до деяких захворювань.

Крім того, в деяких країнах альбіноси зазнають переслідувань від представників різних племен і містичних релігій.

Альбінізм проявляється в будь-якій расі і серед представників будь-якої нації.

Альбінізм у тварин

У природі тварини-альбіноси рідко зустрічаються, адже екзотична зовнішність для звірів скоріше є вадою, ніж окрасою. Через світлий блідий колір вони легко помітні, тому можуть стати легкою здобиччю.



Звичайний горобець / Фото: factday.net



Єнот з альбінізмом / Фото: factday.net



Часткова пігментація у павліна / Фото: factday.net

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Часто такі тварини не мають меланіну і в кольорі очей / Фото: factday.net



Пінгвін-альбінос / Фото: factday.net



Тварини з таким пігментом дуже помітні / Фото: factday.net

Дивіться миле відео про єдиного в світі альбіноса орангутана: