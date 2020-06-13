Тваринки-альбіноси: вражаючі фотографії
Дуже особливо і трохи космічно виглядають тварини-альбіноси. Біле забарвлення та червоний колір очей – роблять їх незвичайними серед яскравих кольорів навколишнього світу.
До Міжнародного дня поширення інформації про альбінізм 24 канал підготував серію фотографій тварин, яких можна зустріти в дикій природі.
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Альбінізм у людей
Колір очей, волосся та шкіри напряму залежить від вмісту в організмі меланіну. Але є люди та тварини, які не мають цього пігменту або мають в дуже маленьких кількостях. Така вроджена аномалія називається – альбінізм. Альбінізм відомий ще як гіпопігментація.
У людей альбіносів, окрім незвичайного зовнішнього вигляду, складне життя. Ці люди є особливо чутливими до сонячного світла, а також більш схильними до деяких захворювань.
Крім того, в деяких країнах альбіноси зазнають переслідувань від представників різних племен і містичних релігій.
Альбінізм проявляється в будь-якій расі і серед представників будь-якої нації.
Альбінізм у тварин
У природі тварини-альбіноси рідко зустрічаються, адже екзотична зовнішність для звірів скоріше є вадою, ніж окрасою. Через світлий блідий колір вони легко помітні, тому можуть стати легкою здобиччю.
Звичайний горобець / Фото: factday.net
Єнот з альбінізмом / Фото: factday.net
Часткова пігментація у павліна / Фото: factday.net
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Часто такі тварини не мають меланіну і в кольорі очей / Фото: factday.net
Пінгвін-альбінос / Фото: factday.net
Тварини з таким пігментом дуже помітні / Фото: factday.net
Дивіться миле відео про єдиного в світі альбіноса орангутана: